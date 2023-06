ENE PAJULA | Mammi ei mäleta, et opositsioonierakonnad oleksid lehvitanud loosungeid: meie lubame teha Kreekat! Hip-hip-hurraa!

Kas pole see poliitiline olukord, kuhu sattunud oleme, päris õudne, küsib mammi. Nagu oleks kaks põdrapulli oma õigust taga ajades sarved ristanud ega suuda neid enam lahti harutada? Teatavasti on selline olukord sageli mõlema kiskleja surmaga lõppenud. Pealegi teeb mammi kurvaks see, et mõistlikku arutelu ei võta enam keegi kuulda. Peab ikka ütlema midagi väga silmatorkavalt erilist, võimalikult roppu ja kõigest kõrist, siis võib-olla keegi kuuleb, aga see ei tähenda, et kuulab.