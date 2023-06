HOOLDEREFORMI ABSURDNE RAHAJAGAMINE: üks omavalitsus saab kuus riigilt 300, teine aga 1100 eurot abivajaja kohta

Eakad inimesed ja nende lähedased võidavad 1. juulist käivituvast hooldereformist: seni tuli keskmisest vanaduspensionist kohatasu maksmisel puudu, edaspidi jääb raha ülegi. Seevastu kohalike omavalitsuste rahastamisse tekkis suur ebaõiglus: mõni võib hooldust vajavad elanikud riigilt saadava rahaga üle kullata, teised peavad aga hakkama viimaseid sente kokku kraapima. Ebaõigluse muudab veelgi teravamaks asjaolu, et võitjate seas on Tallinn ja selle lähiümbruse rikkad vallad, kaotajate seas aga ääremaad, kus rahaga niigi kitsas. Kuidas on lood sinu kodukandis?