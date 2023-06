Keskkonnaamet uurib riigikogulase metsaraiet

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul puudutavad väärteomenetlused metsaraiet Käsmu külas. Ühes väärteomenetluses on Tarmo Tamm üle kuulatud menetlusaluse füüsilise isikuna ja teises menetluses juriidilise isiku MTÜ Käsmu Majaka Sadam esindajana. Menetlused on pooleli ja juhtumite täpsemad asjaolud väljaselgitamisel. Tamm ütles Õhtulehele, et temale teada olevate andmete põhjal on kahtlustused alusetud. Eesti 200 asendas riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kohal olnud Tamme Züleyxa Izmailovaga.