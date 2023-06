Narva tankimonumendi alale tuleb drooniseiresüsteem

Julgeoleku tagamise vajadusest lähtuvalt algatas siseministeerium Narvas, Jõesuu tänav 175 asuva krundi sundvõõrandamise menetluse, et rajada esimesel võimalusel Narva jõe äärde täiendav seirepositsioon. Jõesuu 175 plaanitakse teha üks seirepositsioon. Lisaks on kavandatud rajada veel 15 seirepositsiooni, et katta kogu Narva jõgi tehnilise valvega, ja need tulevad erinevatesse kohtadesse. Millal süsteem paika saab, siseministeerium ei täpsusta,. sest siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Kersti Ringmetsa sõnul peab esmalt krundi sundvõõrandamise protsess lõpule jõudma.