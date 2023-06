Ent see ei peata piiri taga toimuvat. Eile kella 10 paiku hommikul tulid teated, et piiriäärne Belgorodi oblast Venemaal on taas tule alla sattunud.

Rühmitus Vene Vabatahtlike Korpus avaldas videod, millest näib, et Novaja Tavolžanka alev Belgorodi oblastis on nende kontrolli all. Isegi oblastikuberner Vjatšeslav Gladkov oli sunnitud tunnistama, et võimud külla siseneda ei suuda. Ta ei täpsustanud, miks. Enne partisanide ja Vene sõjaväe konflikti elas asulas umbes 5000 inimest. Korpus andis oma pöördumises teada järgmist: „Moskva ringteest väljaspool asuva Venemaa saatus ei huvita neid, kes elavad Sadovoje Koltso, Barvihha, Novaja Riga või Rubljovka piirides, ja kohalikel võimudel pole olukorra üle juba ammu mingit kontrolli. Sellepärast tegutsemegi meie!“ Korpuse ning nende kõrval võitleva Vaba Venemaa Leegioni lahingud Vene sõjaväega Šebekino linnas ja seda ümbritsevates külades jätkuvad.