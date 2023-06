„JÄRGMINE PEATUS“ | Noor investor: kogusin investeerimisega raha, et saaks elu lõpuni reisida

Ornella räägib saates finantsvabaduse poole pürgimisest, mil moel on Austraalia seotud üürikorterite ostmisega, miks on diginomaadi elu valikute küsimus, kuidas Hondurases rahutuste tõttu ühte linna kinni jäi, mis põhjusel ta naudib odavates majutuskohtades ööbimist, kas ja kuivõrd korterite üürnikud tema reise on seganud ja palju muud.