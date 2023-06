JUHTKIRI | Ükski kolmest Isamaa juhiks pürgijatest pole pakkunud välja uut ja teistest erakondadest eristuvat ideed

Isamaa uue esimehe valimine tuletab meelde muinasjuttu, kus vaesel noorimal pojal on valida kolme tee vahel. Kaks neist viivad hukatusse, üks aga sinna, kus ootab au ja kuulsus.

Isamaa viimased aastad pole andnud põhjust pidu pidada. Erakonda on raputanud mitu sisesõda, mille käigus on lahkunud hulk nimekaid liikmeid, võttes kaasa niigi nappi poolehoidu. Lausa saatuslik viga oli enne viimaseid valimisi EKREga flirtimine, mis tõi kaasa poolehoiu vajumise vaat et parlamenti pääsemise miinimumini. Seda tõsisem on sel nädalavahetusel Isamaa juhi valijate ülesanne.

Eesti demokraatlike riikide sekka juhtinud erakonna esimeheks pürgivad Tõnis Lukas, Urmas Reinsalu ja Lea Danilson-Järg. Tõsiselt võetavad šansid on siin kahel esimesel, endine Postimehe arvamustoimetaja ning vahepeal ka justiitsminister olla jõudnud Järg kogus äsjastel valimistel vaid 409 häält. Isegi Isamaa muidu nigelas häältesaagis oli see alla latti sooritus. Tänase Õhtulehe analüüsi põhjal võib aga just tema poolehoidjatest saada otsustav kaalukeel erakonna juhi valimise teises voorus, kui keegi kandidaatidest esimeses üle 50 protsendi häältest kokku ei saa (mis on üsna tõenäoline).

Keda eelistada? Lukas, kes mingil määral jätkaks senist stiili, küll võib-olla pisut vähem EKRE kergversiooni kaldudes? Või Res Publica poistebändi liikmena ja äraostmatuna tuntuks saanud Urmas Reinsalu, kes justkui ei kippunudki kandideerima? Või siis ikkagi Lea Danilson-Järg? Kahtlemata viimase aja üks koloriitsemaid poliitikuid, kes annab lakkamatult tööd sotsmeedia meemimasinatele.