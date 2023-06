Online kasiinod ehk kiirkasiinod ning nende seaduslik regulatsioon Eestis

Portaali rmp.ee andmetel on hasartmängu litsentsid populaarsed eelkõige seetõttu, et Eestis korraldusload on võrdlemisi odavad (riigilõiv on spordiennustusportaalidel ca 35 000 eurot ja online kasiinode puhul ca 50 000 euro). Lisaks võimaldab Eesti Maksu- ja Tolliamet esitada ka ingliskeelseid dokumente ning on korraldajate hinnangul igapäevaselt hea koostööpartner.