200 000 ühekordset kohvitopsi päevas! Eesti inimeste tarbimismugavus tuleb looduse arvelt

Ühekordsete topside kasutamine on koormav nii keskkonnale kui rahakotile. Selleks, et toota Eesti inimestele üheks päevaks kohvitopse, kulub 95 kg plasti, 643 kg puitu ja eraldub 1050 kg CO₂. Nende topside eest maksame aga ligikaudu 40 000 eurot päevas.

„Teeäärsed kraavid, rannad, mets ja muud rohealad on Eestis täis ühekordseid kohvitopse. Keskmiselt kasutatakse ühte topsi 12 minutit ning seejärel visatakse see kergekäeliselt loodusesse, lootes, et papp ju laguneb. Paremal juhul jõuab see prügikasti, sealt edasi prügimäele või põletusahju. Keskkonna jaoks pole kumbki lahendus ideaalne,“ selgitab Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.

Ehkki tundub, et ühekordsed topsid on tehtud papist, koosnevad need tegelikult mitmest kihist. Pappkihi all on tihti õhuke plastikiht, mis aitab hoida sooja ning tagab selle, et papptops juues läbi ei vettiks. Loodusesse sattudes võib minna aastaid, enne kui ühekordne tops lõplikult laguneb. Selle käigus aga eraldub mikroplasti meie metsadesse, merre ja jõgedesse.

Euroopa Liidus läbi viidud uuringu järgi moodustab plast 80–85% mereprügist ning sellest omakorda pool on ühekordsed plasttooted nagu kohvitopsid. Praeguse tarbimismahu jätkudes kolmekordistub saastekogus meredes juba 2040. aastaks. Plastiprügi on suureks ohuks ökosüsteemide ja elurikkuse püsimisele.

Seetõttu teevad riigid ja ettevõtted samme, et vähendada ühekordsete kohvitopside kasutamist ja soodustada keskkonnasäästlikumaid alternatiive. Üha enam näeme avalikel üritustel korduskasutatavaid joogitopse ning peagi jõuavad need ka meie argipäeva. Seniks aga on nutikas osta jook kaasa OMA TOPSIGA, siis pakuvad tanklad ja kohvikud enamasti ka soodustust.

Säästa raha ja hoia loodust – kasuta oma topsi!