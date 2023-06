„SEE ON HIIGLASLIK KATASTROOF.“ Kahhovka tammi purustamine demonstreerib Venemaa sõjakäigu brutaalsust

Teisipäeva varahommikul hakkasid levima ärevad teated Ukraina lõunaosas asuva Kahhovka tammi purustamisest. Nõukogudeaegse rajatise kasutamist sõjalisel otstarbel on kardetud juba invasiooni algusest saati, mil see langes Venemaa kontrolli alla. Nüüd on saanud paljude ukrainlaste hirmud reaalsuseks.