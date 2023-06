HINDAMATU VÄÄRTUSEGA: MSL käsitööna valminud mööbel on sündinud omanike kirest puidutöö vastu

MoobelSL (MSL) ehk Mööbel Servamata Lauast on arenev Eesti väikeettevõte, mis valmistab käsitööna täispuidust mööblit juba 2013. aastast. Ettevõte on nime saanud oma algsest spetsialiseerumisest servamata laua kasutamisel. Tänaseks on firma keskendunud vaid täispuidust mööblile ning servamata laua kõrvale on lisandunud skandinaavia stiilis mööbel.