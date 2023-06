FOTOD KOHTUST | Danske panga rahapesuprotsessi asjaosalised kogunesid eelistungile

Harju maakohtus toimus rahapesuprotsessi eelistung, kus arutleti korraldusliku poole üle ning vaieldi süüdistusakti üle. Nimelt leiavad süüpingis istujate kaitsjad, et prokuratuur on kohtusse minekuga kiirustanud ja süüdistusakt tuleks prokuratuurile tagastada. Kaitsjate hinnangul on põhjuseid selleks palju. Prokuratuur seevastu leiab, et kaitsjad üritavad kohtupidamist pidurdada. „Kaitse õigus on tagatud,“ lausub riigiprokurör Maria Entsik.