Jelena Skulskaja jäi kohtuvaidluses Aivar Mäega suuremas osas õigeks

„Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse maakohtu otsuse, millega maakohus andis suuremas osas õiguse Jelena Skulskajale. Aivar Mäe kaebus jäi täies ulatuses rahuldamata ja Aivar Mäe peab kandma ringkonnakohtu kulud,“ ütles Skulskaja esindaja, advokaat Märt Mürk Õhtulehele. Endine Vene Teatri töötaja, kirjanik ja tõlkija Skulskaja kirjeldas 2020. aasta juulis Postimehe veergudel, kuidas Mäe teda aastaid tagasi alandas ja ta ebaõiglaselt vallandas. Mäe pöördus nende andmete ümberlükkamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks kohtusse. Delfi teatel palus ta maakohtul mõista Skulskajalt välja 921 euro suurune varalise kahju hüvitis ning õiglane mittevaralise kahju hüvitis, seda kohtu äranägemisel. Mäe esitas tema vastu nõude 13 väite ümberlükkamiseks. Eesti seadused sätestavad, et kui keegi avaldab midagi, mis kahjustavad teise inimese mainet, peab avaldaja tõendama oma sõnade õigsust. „See tähendab, et Jelena Skulskaja pidi neist 13 väitest igaühe õigsust tõendama. Maakohus jättis Aivar Mäe nõude kümne väite osas täies ulatuses rahuldamata ja ühe väite osas osaliselt rahuldamata (tegemist oli tekstilõiguga, millest osa oli kohtu hinnangul tõene),“ selgitas Mürk. „Kohus jättis seega Mäe ümberlükkamisnõude rahuldamata 10,5 väite osas. Ülejäänud 2,5 väite kohta ei olnud Skulskajal võimalik tõendeid esitada, mistõttu maakohus leidis, et need on ebaõiged,“ lisas ta. Maakohus rahuldas osaliselt Mäe nõuded kahju hüvitamiseks.

„Senised kohtulahendid on näidanud, et Skulskaja tõi kohtu ette tuua piisavad tõendid enda väidete õigsuse kohta. Istungitel kuulati üle mitmed tunnistajad ning ka pooled andsid vande all ütluseid,” rääkis Mürk. „ Asjas tehtud otsused tähendavad, et Skulskaja kahes arvamusloos esitatud väited loeti valdavas enamuses tõendatuks ja õigeks.“ Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud ning seda on võimalik vaidlustada.