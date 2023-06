JUHTKIRI | Põllumeeste võitlus ilmataadiga: kliima teeb üha hullemaid uperpalle

Igal kevadel tuleb meedias teemaks hirm, et külm võtab õunapuuõied ära. See on sama kindel kui jõulujutlus. Aga kui õunteta saab elada, siis näiteks viljata ei saa. Pole vilja, pole loomasöötagi, leivast-saiast rääkimata. Ilmade kiire ja ootamatu muutumine teeb põllul otstarbeka tegutsemise planeerimise viimasel ajal üha keerulisemaks.

Ilma jälgivad põllumehed hoolikalt. Meenutagem või filmi „Ideaalmaastik”, kus sõjajärgne kolhoosiesimees tegi noorukesele viljavolinikule selgeks, et külvamine ei käi plaani ja kalendri järgi, vaid kevadel saab külvata siis, kui palja tagumikuga kannatab pikemalt maapinnal istuda.

Tänapäeva meetodid on muidugi täpsemad. Põllumees Kalle Kits märkis paari aasta eest oma põllupäevikus: õhu- ja mullatemperatuuride graafik näeb välja samamoodi, nagu liiguvad praegusel ajal finantsturud. Kui põllumees teeks EKG, siis tuleks kindlasti sarnane siksak. Aga mis see täpsuski alati aitab, kui kliima teeb viimasel ajal rohkem uperpalle kui kunagi varem?

Et külmakahjustuste tõttu külvist pool raisku läheb, on varemgi juhtunud. Juhtus ka tänavu: tänasest Õhtulehest võib lugeda, et selle aasta külvist on suur osa jälle tühjaks tööks osutunud.

Mõni mure, võiks ju öelda. Elame globaalses maailmas, põllumeeste kahjud korvame eurotoetustega ja vilja saab alati sisse tuua. Ent meie lähimad suured viljaeksportijad on Venemaa ja Ukraina. Venemaad toetada ei taha, Ukrainas käib sõda, pealegi on konkurente nende viljale maailmas teisigi. Aga kui olukord maailmas veelgi eskaleerub? Ja mida me siis maal üldse tegema hakkame, kui ilmataadi kapriiside tõttu enam põldugi ei pea?