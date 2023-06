SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina kaitseminister tsiteeris Depeche Mode'i

Ukraina ametnikud seda ei kommenteerinud ja rõhutasid vaid operatsioonide salastatuse vajadust. „Meil sellist infot ei ole ja me ei kommenteeri ühtegi libalugu,“ ütles Ukraina relvajõudude kindralstaabi pressiesindaja vastuseks Reutersi küsimusele. Jevgeni Prigožin lausus, et Kiievi vägedel õnnestus Bahmutist põhja pool asuva Berhivka tagasi vallutada. Pisike küla pole küll iseenesest mingi märkimisväärne metropol, kuid ta nimetas hoolimata sellest kaotust häbiväärseks. „Sõdurid jooksevad vargsi laiali,“ pahandas ta. Väikese võidu tähtsus seisneb ehk vaid selles, et Bahmuti ümber madistavad mõlemad osapooled hoogsalt ja iga sentimeeter on kaalul. Ukrainlased kinnitavad seejuures, et kontrollivad endiselt tillukest lapikest maatasa tehtud linnas.