„KÕIK VARASTASID ÄRA!“ Vene piirilinna võimud nõuavad laste päästmise eest raha, tühjades korterites käivad vargad

Selline oli nädalavahetus Venemaa piiriäärses linnas Šebekinos, kus on omavahel vastakuti Vene partisanid ja riigi sõjavägi. Linna elanikud kinnitavad, et võimud nõuavad neilt laste evakueerimise eest raha, kirjutab väljaanne Meduza. Üks elanikest kirjutab ühismeediaplatvormi Telegram kanalis, et „mida kõike ma ei pidanud tegema“, et lapsed Voroneži põgenikelaagrisse saata. Algul olla lubatud, et kõik on tasuta, kuid viimasel hetkel teatati talle, et kahe lapse bussi peale paneku eest tuleb välja käia 6000 rubla (69–70 eurot).