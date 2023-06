MARILIIS PINN | Meil on juba olemas automaks, mida peab tasuma rohkem, kui sõidad Lamborghiniga kesklinna ummikus

Valitsus on võtnud vastu otsuse, et autosid tuleb maksustama hakata - kõik teised riigid teevad seda ju. Ei saa ju Eesti olla üks nendest riikidest maailmas, kus automaksu pole. See on sundinud poliitikuid ja ametnikke mõtlema, kuidas neid autosid maksustada. Ideaalses maailmas peaks automaks sundima kohas, kus võimalik, autost loobuma - ehk ummikus kulgemise asemel jala käima ja olema maainimesele, kes metsavahel sõidab, soodsam. Loodav maks peaks sundima eelistama kütusesäästlikku autot. Kuidas seda teha?