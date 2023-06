20 AASTAT EBAÕIGLUST? Nelja väikelapse tapmises süüdi mõistetud austraallanna pääses vabadusse

20 aastat trellide taga veetnud austraallannat Kathleen Folbiggi tervitasid esmaspäeva ennelõunal vanglaväravate ees mitmed sõbrad ja toetajad. Ilmselt on nad kõik veendunud, et Folbiggi karistus oli ebaõiglane – eriti arvestades, et naine oli niigi nelja lapse kaotuse tõttu trööstitus seisus.