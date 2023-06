Ukraina konservatiiv: toetan kooseluseadust Venemaa meelehärmiks

Vladimir Putini sissetungil Ukrainasse näib olevat ootamatu kõrvalmõju: Ukrainas on kasvanud toetus LGBT-kogukonnale, kirjutab the Guardian. Koostamisel on tsiviilliidu seaduse eelnõu, mis annaks sarnaselt meie kooseluseadusele esimest korda samasooliste partnerlustele seadusliku staatuse.