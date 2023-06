OTSEBLOGI | Venemaa kaitseministeerium väidab, et Ukraina vastupealetungi algus äpardus: tapsime sadu Ukraina sõdureid

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et kui Venemaa soovib Ukraina sõja lahendamisel „diplomaatilist suunda“, peaks ta oma väed okupeeritud aladelt välja viima, ootamata, kuni Ukraina need jõuga vabastab.

Esimene partii hävitajaid f-16, mida Ukraina valmistub vastu võtma, peaks saabuma septembri lõpus, kirjutab Economist. „Liiga hilja, et mängida rolli vastupealetungis, mis võib alata iga hetk. Otsus, mille Joe Biden tegi vahetult enne maikuus Hiroshimas toimunud G7 kohtumist, on siiski vahetu tähtsusega,“ kirjutab väljaanne.

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner ütles pühapäeval, et on valmis kohtuma Ukraina-meelse Vene võitlejate rühmaga, kes hoiab vangistuses kaht Vene sõdurit. Rühm teatas varem, et on valmis vahetama sõdureid vastutasuks kohtumise eest kuberneriga.

Briti kaitseministeeriumi luureandmed informeerivad, et Venemaal toimuvad arreteerimised tekitavad sõjaaja seaduste tõlgendamise kohta mitmeid küsimusi. Nimelt arreteeritakse Venemaal sinise ja kollase kandmise eest, sest see meenutab Ukraina lippu.

Prigožin kommenteeris arenguid Belgorodis, Ukrainaga piirnevas piirkonnas, kus on hiljuti toimunud mürskude tulistamine ja piiriülesed sissetungid, mida ta nimetas „selgeks katseks see piirkond vallutada“. „Kui kaitseministeerium ei peata Belgorodi oblastis toimuvat piisavalt kiiresti, ei peata seda kaost, mis Vene Föderatsiooni territooriumi hõivamise ümber toimub, siis me (Wagneri üksused) tuleme kindlasti Belgorodi oblastisse. Me kaitseme oma inimesi,“ ütles Prigožin ja lisas, et „me ei oota kutset.“