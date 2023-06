OLEG SAMORODNI | Praegu valmistuvad paljud Venemaal jõuliseks võimu ümberjagamiseks - see tähendab kodusõjaks

Kas sõda lõpeb pärast Vene vägede väljalöömist Ukraina territooriumilt? Need, kes Venemaal praegu toimuva olemust vähemalt pisutki mõistavad, teavad hästi, et seda ei juhtu. Pärast seda, kui Vene sissetungijad on Ukraina pinnalt välja tõrjutud, jätkab Venemaa Ukraina linnade ja piiriäärsete asulate raketi- ja suurtükitulistamist.