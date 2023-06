ÕL ARHIIV | OLEG SAMORODNI: Venemaal valmistuvad erinevad jõud võimu ümberjagamiseks – see tähendab kodusõjaks

Taasavaldame 4. juunil ilmunud Oleg Samorodni artikli:

Pärast sõjalist lüüasaamist Ukrainas toimub võimuvahetus Venemaal ehk praeguse diktaatorliku režiimi langemine paratamatult jõuga. Ja see tähendab täiemahulist kodusõda Venemaal. Praegu valmistuvad paljud Venemaal eelseisvaks jõuliseks võimu ümberjagamiseks - see tähendab, et kodusõjaks. Pole välistatud, et sündmuste ebasoodsa arengu korral üritavad Vene relvastatud marodööride jõugud röövimise eesmärgil tungida naaberriikide territooriumile. Või voolavad Venemaalt välja põgenikehulgad, kes pagevad vägivalla ja omavoli eest. Ja kui keegi usub, et Eesti-Vene piiril käest kinni hoides ja ketti rivistades saame end selle kõige eest kaitsta, siis ta eksib sügavalt.