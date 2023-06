OTSEBLOGI | Venemaa võimud on Belgorodis Šebekino üle kontrolli kaotanud. Prigožin: olen valmis sinna oma võitlejaid saatma

Prigožin kommenteeris arenguid Belgorodis, Ukrainaga piirnevas piirkonnas, kus on hiljuti toimunud mürskude tulistamine ja piiriülesed sissetungid, mida ta nimetas „selgeks katseks see piirkond vallutada“. „Kui kaitseministeerium ei peata Belgorodi oblastis toimuvat piisavalt kiiresti, ei peata seda kaost, mis Vene Föderatsiooni territooriumi hõivamise ümber toimub, siis me (Wagneri üksused) tuleme kindlasti Belgorodi oblastisse. Me kaitseme oma inimesi,“ ütles Prigožin ja lisas, et „me ei oota kutset.“

Mure tsiviilohutuse pärast on Ukrainas kasvanud, kuna ametnikud teatasid, et kontrolli käigus leiti, et peaaegu veerand riigi õhutõrjevarjenditest on lukustatud või kasutuskõlbmatud.

Vene palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin ütles laupäeval, et Kremli fraktsioonid hävitavad riiki, püüdes külvata tema ja tšetšeeni võitlejate vahel ebakõla. Prigožin ütles, et vaidlus tema ja tšetšeeni vägede vahel, kes võitlevad samuti Ukrainas koos Vene armeega, on lahendatud. Kuid Wagneri juht süüdistas lahkhelis tundmatuid Kremli rühmitusi, mida ta nimetab „Kremli tornideks“. Kõrgõzstani president ütles laupäeval, et tema juhitud endine liiduvabariik on valmis EL-iga koostööd tegema.

Ukraina president Zelenskõi teatab, et Ukraina on valmis alustama vastupealetungi, et võtta tagasi Venemaa poolt okupeeritud territoorium.

Wagneri palgasõdurite rühmituse asutaja Jevgeni Prigožin süüdistas „Venemaa kaitseministeeriumi esindajaid“ miinide paigutamises Wagneri vägede Bahmuti väljasõiduteedele. Prigožini sõnul ei olnud vaja miine paigutada Ukraina vägede tõkestamiseks nendesse kohtadesse, mistõttu arvas ta, et need olid mõeldud Wagneri vägede „avalikuks karistuseks“.

USA välisminister Antony Blinken kordas USA toetust Ukrainale ja ütles, et Venemaa sõda Ukrainas on olnud „strateegiline läbikukkumine“, mis on kahandanud riigi mõjuvõimu ja huve veel „aastateks“.

Zaporižžja oblastis okupeeritud Berdjanskis toimus reede lõuna ajal mitu plahvatust. Ukraina sõjaväe teatel sai tabamuse okupantide logistikabaas.

Zelenskõi ütles, et andis Ukraina strateegilise tööstuse ministrile ja siseministrile korralduse viia läbi pommivarjendite täielik audit, kuna ütles neljapäeval, et varjendid peavad olema ligipääsetavad ja see on kohalike võimude ülesanne.

Hersoni oblasti okupeeritud aladel ähvardab kõiki Ukraina kodanikke, kes keelduvad endale tegemast Vene passi, ähvardab elektrivarustuse katkestamine, riigist väljasaatmine, vara konfiskeerimine ja sundväljatõstmine. Okupandid käsivad passid välja vahetada 1. septembriks.

Partisanide rünnakud sunnivad Venemaad sõjajõude hajutama. Vene väejuhid seisavad nüüd terava dilemma ees, kas tugevdada kaitset Venemaa piirialadel või täiendada oma ridu okupeeritud Ukrainas, edastas Briti kaitseministeerium.

Venemaa lääneosas Smolenski oblastis ründasid ööl vastu reedet kaks kaugdrooni kütuse- ja energiataristut.

Kuna Wagneri väed taganevad Bahmutist ja asendatakse erinevate Vene üksustega, võib Jevgeni Prigožin leida end haavatavamast positsioonist kui siis, kui Kreml lootis linna vallutamiseks tema vägedele, kirjutas Sõjauuringute Insituut.

NATO jätkab Ukraina toetamist tagamaks, et ajalugu ei korduks pärast sõja lõppu, ütles peasekretär Jens Stoltenberg.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi palub maailma liidritelt rohkem Patrioti süsteeme, kuni hävitajad toimetatakse Ukrainasse.