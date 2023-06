GALERII | Saaremaal avati loomaaed

„See on meie selle raamatu täiesti esimene leht – sissejuhatus. Ise arvame, et oleme oma unistuse ja plaanidega alles 1% juures. Pikk sõit on veel ees, kas see on just ajaliselt pikk aga meie töötame iga päev oma unistuse nimel, et kujundada see loomaaed täpselt nii nagu me seda ette kujutame. Teame, et kõik tuleb õigel ajal, nii loodusmaja, troopikamaja kui ka botaanikaaed“, kirjutas Risto Ränk enne loomaaia avamist Facebookis.