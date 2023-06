Purjutanud kaitseväelaste karistus kinnitati kohtus

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema aprilli käskkirjaga määrati reamehele kolmepäevane distsiplinaararest selle eest, et tarbis mullu detsembris ja tänavu veebruaris ajateenistuses olles alkohoolset jooki. Teise käskkirjaga määrati reamehele seitsmepäevane distsiplinaararest selle eest, et ta lahkus sõjaväelinnakust võõra läbipääsukaardiga ,oli omavoliliselt väljaspool kaitseväe territooriumit seitse tundi ning tagasi tulles oli ta joobes. Tartu halduskohus on tunnistanud reameestele määratud arestid seaduslikuks.