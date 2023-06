OTSEBLOGI | Ukraina president Zelenskõi: Ukraina on valmis alustama vastupealetungi

Minister märkis, et Ukraina digiriik on viimastel aastatel muutunud oluliselt küpsemaks ja suuresti Eesti eeskujul on loodud tugev IT arhitektuur. „Eesti ja Ukraina on digisiirde ja küberturvalisuse vallas teinud tihedat koostööd üle kümne aasta. Näeme, et kogemuste ja parimate praktikate jagamine on vilja kandnud ning loonud tugeva vundamendi kriisidega toime tulemiseks,“ ütles Riisalo. Ta lisas, et kindlasti on pikaajaline usalduslik koostöö võimaldanud Ukraina agiilsust, mis on sõja kontekstis hästi silma paistnud. Ministri sõnul on maailmas vähe riike, mis suudavad loetud päevade või nädalatega luua täiesti uusi e-teenuseid, kuid Ukraina on sellega hakkama saanud. „Ukraina saab Eesti abile enda digiriigi arendamisel olla kindel nii täna kui ka tulevikus. Digiühiskonna arendamine pole sprint, vaid maraton ja oleme hea meelega valmis seda teed koos käima,“ sõnas Riisalo.