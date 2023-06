JUHTKIRI | Paha pole tõuks ise, vaid sõitja

Õhtulehe tänavaküsitlus näitas, et kuigi mugavat liiklusvahendit tunnustatakse, ollakse siiski kriitilised ohutuse asjus. Pea kõigil linnas liiklejatel on rääkida oma hirmulugu, mis sisaldab hullumeelselt kihutavat tõukeratast. Lisaks vedelevad rendirattad sageli kus juhtub, teistel liiklejatel jalus. Närvidele käivad ka rataste ülekoormamine ehk kahekesi sõitmine ja purjuspäi ning hulljulge kiirusega kimamine, mis tekitab tihti olukordi, kus teine kardab oma elu pärast.

Ja peakski kartma! Kui eelmisel aastal juhtus elektritõukeratta osalusel 352 liiklusõnnetust, viga sai 339 inimest ja hukkus üks, näitab see, et praegusel kujul pole kindlasti tegu turvalise sõiduvahendiga. Ka tänavu on kergliikuri osalusel juhtunud juba 64 liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud 58 inimest ja võib julgelt väita, et neid õnnetusi juhtub kindlasti suvekuudel kordades rohkem.