Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et niipea kui olukord rahuneb, hakatakse evakueerima sadu perekondi. Moskva süüdistab Kiievit, kes aga süüd sugugi omaks ei võta. Seda tegid hoopis Vene kodanikest koosnevad rühmitused Vene Vabatahtlik Korpus ja Vaba Venemaa Leegion. Kahel grupeeringul on küll erinevad poliitilised vaated, ent neid ühendab üks: soov vabastada kodumaa Putinist, kes, nagu räägivad anonüümsed allikad Päevalehele, on oma otseste töökohustuste täitmisest tagasi tõmbunud. „Taadike ei ole enam teovõimeline ja kõik saavad sellest aru,“ ütles LP allikas, kes tegutseb akadeemilises maailmas. „Riigiaparaat töötab edasi inertsist. Keegi, sealhulgas armee, ei taha tegutseda.“ Vastutust veeretatakse enda õlult ära ning „ülespoole“ antakse ilustatud infot.