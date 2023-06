TEHISINTELLEKT TULEB: kratt soovitab abikaasa maha jätta, aga magistritööd kirjutada ei taha

Kunstlik intelligentsus on järjest olulisemaks muutuv tehnoloogia valdkond ning tulevikus kujundab see meie ühiskonda ja igapäevaelu märkimisväärselt. Viimaste aastate jooksul on tehisintellekt saavutanud märgatavaid edusamme, võimaldades masinatel õppida, tõlgendada ja teha autonoomseid otsuseid inimesele seninägematus ulatuses. Selle tehnoloogia võimalused tunduvad peaaegu piiritud ning tehisintellekti rakendamine ulatub juba meditsiinist ja transpordist kuni hariduse ja majanduseni.