ÜHE EMA VALUS KOGEMUS: „Nad ütlevad, et ma olengi ju kõige neegrim, ja see on eesti keeles täiesti normaalne sõna.“

Mu vaevu-pubekas poeg ajas eile oma vuntsi maha. Või noh, mis vuntsi nüüd, kerge udeme, millest kunagi aastate pärast saab vunts. Ah et miks? Sest tema ninaalune on keskmisest tumedam ja klassikaaslased pidavat teda narrima. Kutsuvat teda neegriks. Pidevalt. Ilmselt üldse mitte õelusest.

- Kui see sind häirib, ütle neile viisakalt, et sulle ei meeldi ja palu neil lõpetada.

- Ma kogu aeg ütlen, aga nad ütlevad, et ma olengi ju kõige neegrim, ja see on eesti keeles täiesti normaalne sõna. Nad kasutavad seda kogu aeg. Õpetajate ees ka.

- Kas õpetajad siis ei ütle midagi?

- Einoh, mis nad ikka ütlevad. Õpetaja X rääkis meile, et see ongi täiesti normaalne eestikeelne sõna ja kes siin elab, peab sellega ära harjuma. Aga emme, nad ei kasuta ju seda üldse õigesti! Ma ei ole aafriklane! Ma ei ole mustanahaline! Ja ma tean küll, et tegelikult nad kasutavad seda sõimusõnana, sest nad kutsuvad üksteist ka nii, kui vihastavad. Minu meelest on see eesti keeles inetult ütlemise sõna.