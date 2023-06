NÄDALA TIPUD | Tõuksijuhid saavad lõpuks päitsed pähe, sündimus on sajandi suurimas madalseisus ja Eesti saab esimese pop-up pargi

Riigikohtu lahend lõi pretsedendi, mis võimaldab tõuksianarhia lõpetada. Türgi president Erdogan tõestas taas, et türklastel on kauplemine veres. Sündimus on jõudnud käimasoleva sajandi suurimasse madalseisu ja Tallinnas raekoja platsil pannakse püsti Eesti esimene tõeline pop-up park.