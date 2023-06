REFORM TULEKUL: justiitsministeerium asub välja töötama tuleviku kriminaalmenetlust

„Kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmisest möödus tänavu 20 aastat. On õige aeg küsida, kas meie seadusandlus ja vastav praktika tagab kriminaalmenetluse efektiivse läbiviimise täna ja tulevikus?“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet ning lisas: „Meil on näiteid mahukatest kohtuprotsessidest, mis on saavutanud ühiskonnas laia kõlapinna ja kestavad aastaid, kuid lõpptulemusena võivad lihtsalt lõppeda seoses mõistliku menetlusaja möödumisega. Selline pikk menetlemine mõjub menetlusosalistele kurnavalt, võtab väga palju ressurssi ning diskrediteerib kriminaaljustiitssüsteemi.“

„Meie nägemus on, et kriminaalmenetlusi viiakse tulevikus läbi kiiresti, andmata sealjuures järele menetluse kvaliteedis. Selleks välditakse selliste toimingute tegemist, mis on ressursimahukad või pikendavad kriminaalmenetlust, andmata samas proportsionaalset lisandväärtust,“ selgitas Laanet ning lisas: „Samas on oluline, et kriminaalmenetluses oleks isikute põhiõigused ja poolte võrdsus tagatud ning kriminaalmenetluse läbiviimisel arvestatakse süütuse presumptsiooni põhimõttega ja kriminaalmenetluse mõjuga kahtlustatava põhiõigustele.“