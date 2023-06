KIIREMINI JA ÕIGLASEMALT: mida muudaks kriminaalmenetluse reform? Perling: revisjonid ja komisjonid on asendustegevus

Endine riigi peaprokurör, erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling ütleb, et kriminaalmenetluse efektiivsemaks muutmise soov justiitsministeeriumi poolt on hea, kuid igasugused „revisjonid ja komisjonide kokkukutsumine on asendustegevus“. Ta sõnab: „Praktilised lahendused, mis kiirendaks menetlusi ja looks inimestele tunde, et õigluse saavutamine õigussüsteemis on võimalik, peituvad ebavajalike protokollide asemel tõendite digitaliseeritud jäädvustamises, protsesside ulatuslikus automatiseerimises, distantsosaluse normaliseerimises, asendusadvokaatide laiemas kasutamises ning võistleva menetluse puhul dubleerivate toimingute vältimises.“