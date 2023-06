VIDEO | Millal algab Ukraina kauaoodatud pealetung? Grosberg: ei tea

Grosberg vastas algatuseks kõige põletavamale küsimusele: millal algab Ukraina kauaoodatud vastupealetung? „Vastus on: ei tea,“ ütles Grosberg. „See on ilmselgelt Ukraina poole pealt vaadatuna loogiline. See on selline asi, mida üritatakse varjata viimase hetkeni. Üllatus on igas sõjas ja edukas lahingus kõige tähtsam asi.“