Kohus taandas tunnistajat survestanud prokuröri

Mais peetud kohtuistungil esitas ühe süüdistatava kaitsja kohtule taotluse prokuröri Kristiina Savtšenkova taandamiseks kohtuasja menetlusest. Taotluses on märgitud, et prokurör on tunnistajat omavoliliselt, väljaspool käesolevat kohtumenetlust küsitlenud. Samas ei ole prokurör esitanud seda tunnistajat süüdistusaktis süüdistuse tunnistajana ega taotlenud tema ülekuulamist kohtumenetluses. Nimelt helistas prokurör tunnistajale, kes on õppejõud, teavitamata tunnistajat tema õigustest. Prokurör lindistas ütlusi ja soovis need kohtule esitada, selgub kohtumäärusest. Seega oli tegemist uute tõendite kogumisega kohtuistungi väliselt, ja seda menetlusnorme rikkudes.. Kohus märgib, et tunnistaja, tulenevalt prokuröri käitumisest, tundis oma sõnade kohaselt end surve all olevana, kohustatuna vastama prokuröri küsimustele. Savtšenkova väitel ei ähvardanud ta tunnistajat mitte millegagi, märgib Eesti Ekspress. Prokuratuur pole prokuröri taandamisejuhtumit kommenteerinud. Arutusel olev kriminaalasi puudutab PRIA kalandustoetuse väidetavat kuritarvitamist 126 000 euro ulatuses.