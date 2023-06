Kohus kinnitas pataljoni alkoholi toonud reamehe karistuse

Reamees rikkus kaitseväe sisemäärustikku, mille järgi on keelatud alkohoolsete jookide teenistusliku vajaduseta hoidmine ja omamine kaitseväe ja kaitseliidu territooriumil ja struktuuriüksuste ruumides, sõidukites, õppustel ja muudes teenistuskohtades. Distsiplinaarmenetluse materjalidest nähtuvalt karistati reameest selle eest, et ta tõi mullu detsembris kaitseväe territooriumile alkohoolset jooki. Tartu halduskohus on nüüd tunnistanud kaitseväelasele määratud ühepäevase distsiplinaararesti seaduslikuks.