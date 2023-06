OSAKE MINUST ON KADUNUD… Ukraina emad otsivad oma lapsi taga

Kiievi andmeil on Ukrainast Venemaale viidud üle 16 000 lapse, neist üle 10 000 on leitud, kuid vaid 300 ringis on kodumaale tagasi toimetatud, kirjutab The Guardian. Laste ebaseadusliku äraviimise eest on Vladimir Putinist saanud ka rahvusvaheline tagaotsitav.