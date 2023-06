Kaotatud üheksa päeva: reede hommikul läheb Tartu rattaringlus uuesti käima

„Reede hommikul on see aeg, kus me avame rattaringluse uuesti kasutajatele,“ teatab Tartu abilinnapea Raimond Tamm rõõmsa uudise ülikoolilinna rattaentusiastidele. Kasutajatel jaoks ei muutu mitte midagi, sest kogu süsteemi haldavad ikka samad inimesed, kes seda seni tegid.