Viis kingiideed koolilastele

Mänguasjad koolilastele

Mänguasjad pole mõeldud vaid väikestele lastele - leidub ka selliseid mänguasju, mis sobivad kinkimiseks koolilastele. Mänguasjad tuleb aga valida lähtuvalt vanusest ja lapse huvidest. Pole mõtet kinkida midagi, mis lapsele ei meeldi või pole talle eakohane. Kuna mänguasju on palju ja tihti ei tea täiskasvanud, millised on viimase aja kõige populaarsemad, tuleks küsida lastelt endilt, mida nad soovivad. Nii jääb sinul vaid soovitud mänguasjad ostukorvi lisada ja ära tellida.

Seljakotid ja koolikotid

Olenemata lapse vanusest on alati palju asju, mida kaasa võtta. Olgu siis minek maale, reisile või kooli. Mugav seljakott ja koolikott kulub alati ära, eriti funktsionaalne ja ergonoomiline koolikott, sest asju, mida tuleb esmaspäevast reedeni kooli kaasa võtta, on palju. Ükskõik, kas väiksem seljakott vabaks ajaks või praktiline koolikott argipäevadeks, erinevad tooted lastele saad valida Kaup24-st ja Hansapostist. Vali lapse lemmikvärvis selja- või koolikott , et tal oleks tore seda iga päev kanda.

Sporditarbed aktiivseteks päevadeks

Millega meeldib talle tegeleda? Kas selleks on jalgrattasõit, tõukerattaga trikitamine või hoopiski tantsimine? Kas lapsel on mõni aktiivne hobi, kingi midagi, mis aitab tal selles parem olla? Selleks võib olla kas rattakiiver või päris uus ratas, tõukeratas või tantsimiseks mugavad jalatsid. Samuti sobivad erinevad riided - ehk on just vaja uut jopet, millega kevadise tuulega väljas rattaga sõita või hoopiski mugavaid tenniseid tõuksiga sõitmiseks. Leia vastavalt tema hobile varustus, mille üle ta kindlasti rõõmustab.