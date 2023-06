Jäätmejaama põleng põhjustas naabruses asuvale Pakendikeskusele miljonitesse ulatuva kahju

„Kindlasti on tegemist Salva ajaloos ühe suurima kahjukäsitlusjuhtumiga. Õnneks inimesed kannatada ei saanud ning materiaalse vara saab kindlustuse abiga taastatud. Loodame, et meie klient Pakendikeskus saab kiiresti raskustest üle ning jätkab oma igapäevast tööd,“ lisas Soosalu.

Pakendikeskuse kinnitusel on kaks aastat tagasi valminud logistikakeskus projekteeritud vastavalt kehtivatele projekteerimismäärustele ja -standarditele. „Tule levik oli väga intensiivne. Halvimast hoidis ära päästjate professionaalne tegutsemine ning väga hästi vastu pidanud tuletõkkeseinad. Meie Suur-Sõjamäe kauplus on uuesti avatud ja taastumas on lao tavapärane töörütm. Hoone ja vara on kindlustatud Salvas, kelle abiga uurime nüüd olukorra tõsidust ning loodetavasti saame peagi alustada taastamistöödega,” lausus Pakendikeskuse nõukogu esimees Lauri Maaring.