MART SOIDRO | Kaia Kanepi kui häälest ära klaver: on ta ju varemgi kahtlaste mõtteavaldustega hiilanud

Spordikauge inimene vajab hulgaliselt fantaasiat, et kujutada ette, et esimest korda tuli Kaia Kanepi Eesti täiskasvanute meistriks eelmisel sajandil, 14-aastasena 1999. aastal. Sama saavutust kordas ta 2000. ja 2007. aastal, aga kokkuvõttes on see tema karjääris vähetähtis seik.