VIDEO | Pevkur Nursipalust: elanikele teeme kinnistute eest pakkumised, mis on turuväärtusest isegi kümnetes kordades suuremad

Peaminister Kaja Kallas viibib täna Euroopa poliitilise ühenduse kohtumisel Moldovas.

Kaitseminister Hanno Pevkur rääkis, et ka Lätis plaanitakse seadust, mis võimaldaks harjutusväljakuid kiiremini rajada. Lõuna-Lätisse plaanitakse harjutusväljakut, mis on Nursipalust kolm korda suurem. Sarnased harjutusväljakud on tulemas ka Leedus ja Soomes. „Meil kõigil on puudu harjutusväljakutest ja seetõttu me sellega tegelema peame. Julgeolekuolukord on selline, et meil pole seda aega kusagil võtta, et meie kaitsevõimet tugevdada,“ sõnas ta.

Nursipalust rääkides ütles ta, et kogu Võrumaa vaates suunatakse sinna lähema nelja-viie aasta jooksul umbes 200 miljonit eurot. Ta usub, et suurem osa sellest jääb Võrumaale. „Ma ei näe, et kohalikud ettevõtted jäävad seal lepingutest ilma. Ükskõik, on need pinnatööd, kruus, elektritööd, mis iganes. Kindlasti saavad kohalikud ettevõtted tööd, mis tähendab, et ka kohalikud inimesed saavad tööd,“ ütles Pevkur.

Konkreetselt Nursipalu juures räägime 80 kuni 100 miljonist, mis selle arendus maksma läheb. Sellest umbes 40 kuni 50 miljonit on mõeldud maade väljaostmiseks.

„Ma lugesin ühe väljaande juhtkirja, mis ütles, et oleks algusest peale pidanud ütlema, et taasteväärtus. Kui ajas tagasi läheme, siis kaitseminister Pevkur on rääkinud kogu aeg sellest, et hüvitame inimestele taasteväärtuse,“ meenutas Pevkur. „Mul on hea meel, et valitsus seda põhimõtet toetas.“