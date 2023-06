Poiss ähvardas koolistaadionil palli küsinud eakaaslast noaga, juhtunut uurib politsei

Hiljuti sai politsei väljakutse Jõelähtme valla Loo kooli staadionile, kus poiste vahel oli tekkinud erimeelsus. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Pirko Pärila sõnul ähvardas konflikti käigus üks poiss teist noaga. Pärast ähvardamist oli laps noa kotti tagasi pannud ning mängimist jätkanud, sõnas Pärila Õhtulehele. Politseinikud võtsid lastelt noa ära ning tuvastasid, et keegi õnneks viga ei olnud saanud. „Ühendust võeti laste vanematega ning lapsed toimetati koju. Edasi tegeleb selle juhtumi üksikasjade selgitamise ja lahendamisega piirkonnapolitsei,“ rääkis Pärila. Elu 24 kirjutas, et Loo kooli staadionil läksid algklassi õpilased küsima palli eemal mänginud poiste käest. „Selle peale võttis üks poistest kotist välja noa ja ähvardas palli küsinud poissi, seda talle kaela peale pannes,“ kirjeldas vägivallajuhtumit pealt näinud naine. Politseis on uurimises ka juhtum, kus Kose koolis vigastas poiss teist poissi kirvega. Esialgse info kohaselt tekkis poistel koolis omavahel arusaamatus, mispeale võttis üks neist kotist välja kirve, mille ta oli kodust kaasa võtnud, ning haavas sellega teist poissi.