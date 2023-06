Seisukoht | Kellele ei meeldi vabaduse mürin Eestimaa taevas?

Seda imelikum on kuulda väheteadlike elementide nurinat, et taevas kõlanud pauk olla neid ehmatanud: kellel põhja alt löönud, kes olla lihtsalt hirmu tundnud. Haugi mälu öeldakse olevat viis sekundit, kuid need kiunatused helibarjääri paugu üle kinnitavad, et ka eesti inimese mälu on nõder. Sest kuni taasiseseisvuseni tekitasid punakotkad Eesti kohal pidevalt selliseid kõmakaid, mis majadel mitte ainult aknad, vaid ka seinad värisema panid. Tegu polnud üksikute haruldaste paukudega, vaid pigem pideva fooniga, millega juba harjutud oldi ning mida kuuldes keegi ei erutunud.