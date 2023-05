Himu tühja maja järele: kapo arvates mahitas pangaomanik linnajuhti loobuma ERMi endisest näitusemajast

Parvel Pruunsild on korporatsiooni Sakala liige ning hiljuti ostis Sakala Riigi Kinnisvara ASilt (RKAS) 1,2 miljoni euro eest Tartus, Kuperjanovi 9 asuva, aastaid tühjana seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi (ERM) näitusemaja. Kapo väitel olla tehingule Pruunsilla mahitusel kaasa aidanud Tartu abilinnapea Priit Humal. Pruunsild soovis, et näitusemaja kinnistu saaks endale Sakala vilistlaskogu ja kahtlustuse kohaselt hakkas ta 2022. aasta augustist abilinnapead suunama nii, et linn kinnistu ostmisest loobuks.