SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml tahab USA poliitikut vahistada

Alates mai algusest on Vene väed üha enam initsiatiivi loovutanud ja reageerivad pigem vastusena Ukraina tegevusele, mitte ei liigu ise aktiivselt oma sõjaeesmärkide poole, kirjutab Briti kaitseministeerium viimases luureraportis. Kreml on pidanud ümber paigutama julgeolekujõude, et reageerida partisanide rünnakutele Lääne-Venemaal. Lisaks üritavad komandörid „ära arvata“, kust võiks neid tabada ukrainlaste vasturünnak.

Ukrainat külastanud Lõuna-Carolina osariigi vabariiklasest senaator Lindsey Graham (pildil) teatas, et abi Kiievile on „kõige parem raha, mida eales kulutanud oleme“ ning märkis, et Vene sõdurid saavad surma. Vene siseministeerium pani Grahami selle peale tagaotsitavate nimekirja, täpsustamata samas, mille eest. BBC kirjutab, et senaatori sõnul on vahistamiskäsk tema jaoks aumärk. Eelmisel aastal kirjutas ta Twitteris, et sõda lõpeb, kui „keegi Venemaal selle tüübi kõrvaldab“. See tüüp on muidugi Vladimir Putin.