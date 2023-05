ÕUDNE NEEDUS! Austraalias on hakanud levima selgeltnägemispettused

Just sellises keerulises emotsionaalses olukorras viibis Sydney mees Nasser, kui talle tänaval üks end selgeltnägijaks kuulutanud tüüp ligines. Ta räägib Austraalia rahvusringhäälingule, et tema tütardel on mõlemal raske puue, keeruline oli tervislik olukord ka tema abikaasal. Tütarde eest hoolitsemine võttis mehelt nii palju aega, et tööl käimiseks seda ei jätkunud. Kuigi nüüd tundub see talle tobe, suutis selgeltnägijast mees Nasseri endaga kaasa meelitada.