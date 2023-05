JUHTKIRI | Tulevik kuulub kaltsukatele

Tegelikult on hind ikkagi uue puhul võrratult kõrgem, kuna sisaldab varjatud arvet ka kulutatud loodusressursside eest. Teise ringi rõivaeseme puhul on see taks juba tasutud. Olukorras, kus kiirmoe kvaliteet käib järjest enam alla, võib kümnenditagune korraliku kaubamärgi sekkarikaup olla isegi kvaliteetsem ja vastupidavam.

Teise ringi poed on Eestis alati menukad olnud. Nõukaajal oli komisjonipoodides ehk komkades saada natukenegi paremat (loe: läänelikumat) kaupa, mille mõni meremees müüa oli toonud – tõsi, korraliku raha eest. Esimesed Soome reisijad käisid 1980ndatel sealsetel kirpparitel odava raha eest imeasju kokku ostmas. Vabariigi algusaastatel tagasid kirikute riideabi ja sekkarid selle, et ei peaks päris palja tagumikuga ringi jooksma. Sellest ajast on pärit ka hulk nende poodide lembenimetusi: sekkar, kaltsmann (nagu Stockmann, aga vaestele), kaltsukas, kirbukas ...

Koos elujärje paranemisega muutus ka suhtumine. Meile jõusid suured kiirmoeketid ning sekkarid vajusid pigem stiilipidude ja teatud subkultuuri austajate pärusmaaks. Millenniumlased tahtsid osta uute riietega endale heaolutunnet. Aastas kuni 52 korda valikut uuendav kiirmood sobis selleks hästi.

Nüüd käib maailmas sekkarite uus tulek. Peale kasvav Z-generatsioon peab oluliseks loodushoidu ning tahab kanda asju, mis lisaks stiilile kannaks endas ka väärtusi. Maailma suurim teise ringi riidemüüja Thread Up on oma aastaülevaadetes tõdenud, et teise ringi riideäri kasvab kolm korda kiiremini kui kiirmood, ulatudes kümnendi lõpuks 350 miljoni dollarini.