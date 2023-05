VENEMAA MÜSTEERIUMID: kes lendab Moskva kohal ja miks lubatakse Prigožinil räusata?

Väidetavalt käisid Moskvat kollitamas Ukraina päritolu lärmakad ja kohmakad droonid UJ-22, mis lendasid justkui piiri tagant 600 kilomeetrit, et absoluutse lennukeelutsooniga pealinnas hirmu ja õõva külvata. Juba on tulnud viiteid, et rusud ei klapi siiski UJ-22ga. Samal ajal saadeti Venemaalt Ukraina poole sadu droone ja rakette ning uudisfotodel kõndisid ringi verise näoga inimesed. Moskvas pildistati usinalt aga tahmalaiku kõrghoone akna kohal, mille vastu üks droonidest oma elutegevuse lõpetas.