KÄED HAKKASID VÄRISEMA! Ehmunud perenaine: mul kõrbes õppuste tõttu toit põhja. Miks on vaja inimesi nii ehmatada?

„Olin just jõudnud koju ja hakkasin endale süüa tegema. Korraga käis aga selline kõmakas, et mõtlesin, et värava taha pargitud auto plahvatas mingitel seletamatutel asjaoludel,“ kirjutab Õhtulehele Järva- ja Viljandimaa piiril elav lugeja. Ta unustas isegi poti tulele ja tormas sussides välja veendumaks, kas kõik on korras. Oli küll, tuule käes kohisevate puude tagant aimdus vaid kõrgel lendavate lennukite müra. Küll tegi teda veidi ärevaks õhus olnud kütuselõhn, ent kuna ta sellele selget põhjust ei leidnud, otsustas, et asi ongi lennukites.